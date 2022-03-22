В Ізраїлі доручили готувати візит прем’єра Беннета до Києва

Ізраїльський прем’єр-міністр Нафталі Беннет попросив службу безпеки Ізраїлю «Шабак» підготуватися до його можливого візиту до Києва для переговорів щодо припинення вогню.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на Ynet

Деталі: Співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане «кошмаром» у плані безпеки, враховуючи російські бомбардування.

Згідно з повідомленням, ізраїльські офіційні особи повідомили українських колегам, що Беннет не поїде «для фотосесії» і приїде тільки в тому разі, якщо Україна та Росія близькі до досягнення угоди, щоб допомогти їм дійти до фінішу.

Розмови про можливу поїздку посилилися у вихідні дні.

У канцелярії прем’єр-міністра сказали, що не можуть одразу коментувати повідомлення.

Нагадаємо: Беннет вже відвідав президента Росії Володимира Путіна у Москві.