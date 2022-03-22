В Ізраїлі доручили готувати візит прем’єра Беннета до Києва

Джерело: The Times of Israel з посиланням на Ynet
Деталі: Співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане «кошмаром» у плані безпеки, враховуючи російські бомбардування.
Згідно з повідомленням, ізраїльські офіційні особи повідомили українських колегам, що Беннет не поїде «для фотосесії» і приїде тільки в тому разі, якщо Україна та Росія близькі до досягнення угоди, щоб допомогти їм дійти до фінішу.
У канцелярії прем’єр-міністра сказали, що не можуть одразу коментувати повідомлення.
Нагадаємо: Беннет вже відвідав президента Росії Володимира Путіна у Москві.
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