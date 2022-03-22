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Укртелеком відновив інтернет у Херсоні й області

Компанія Укртелеком відновила надання послуг Інтернету у Херсоні та області, повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

За інформацією, критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Інтернет є у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської.

21 березня Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: там працює вже 70% районних вузлів  зв’язку.

Також фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Нині в області працює  65% районних вузлів, решта поки недоступні через  локальні пошкодження мережі. Фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.

Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

22 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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