Угорщина на догоду Путіну проти санкцій ЄС щодо російського газу, безпольотної зони над Україною і миротворчої місії

Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда» із посиланням на угорське видання Portfolio.

Сійярто заявив, що європейська єдність неможлива у питанні ймовірних санкцій ЄС, які можуть призвести до обмеження або припинення постачання енергоресурсів з Росії.

«Ми не підтримаємо санкції, які загрожують безпеці енергопостачання Угорщини. Ми вступили в новий вимір щодо ризиків війни, тому відтепер ми маємо діяти ще жорсткіше та ще чіткіше, щоб гарантувати наші національні інтереси, тобто мир та безпеку в Угорщині», — сказав міністр.

Він також уточнив, що запровадження санкцій не лише на постачання природного газу, а й на нафту стане «червоною лінією» для Угорщини. Він пояснив, що для того, щоб замінити їх іншим джерелом, необхідно вказати, де і яким шляхом його можна отримати, а у випадку із сирою нафтою переробка залежить від джерела. За його словами, трансформація технології переробки триватиме 2-4 роки.