У Мелітополі окупанти викрадали журналістів, зокрема громадян Ізраїлю

21 березня з’явилась інформація про те, що представники так званої окупаційної влади викрали кількох працівників редакції «Мелітопольські Вісті».

Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця, що має громадянство Ізраїлю, Михайла Кумока та випускового редактора газети «Мелітопольські відомості» Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли в невідомому напрямку. росіяни намагаються домогтися співпраці. Першою цю інформацію оприлюднила донька Михайла Кумка – Тетяна, яка також має громадянство Ізраїлю. Але згодом і вона сама була також затримана.

Уже пообідді стало відомо, що журналістів відпустили. Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко. Але це було не останнє викрадення на 21 березня.

«Надійшла інформація, яка зараз перевіряється, про викрадення керівництва Приазовського смт – голови, заступника і патрульного поліцейського громади. Це та політика окупантів, яку вони реалізовували, терористична політика, спрямована на залякування та викрадення людей. Активістів, журналістів, вона продовжується», – сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Загалом такі «зачистки» серед незгодних окупанти проводять по всіх тимчасово захоплених територіях.

«Проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації», – зазначив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

Нагадаємо, у полоні залишається Мелітопольська активістка Оля Гайсумова. Невідома й доля заступника Енергодарського місткого голови Івана Самойдюка. Його затримали 20 березня.

Також дані про викрадення людей надходять і з Бердянську.