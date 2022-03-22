У Гостомелі окупанти спалили коней на стайні живцем

У Гостомелі під Києвом російські окупанти спалили живцем коней на стайні. Із 32 годованців, можливо, кілька коней вціліли, але більшість тварин загинула у вогні в стійлах.

Про це повідомила власниця стайні Олександра, інформує видання “Цензор”.

“Я на стайню не змогла потрапити вже 24 лютого, а моїм конюхам росіяни наказали піти приблизно 1 березня, інакше погрожували застрелити всіх коней. Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13-го числа”, – розповіла Олександра.

Фотографії обгорілих трупів коней вона отримала 21 березня від одного зі знайомих, який побував на місці згарища в Гостомелі.

“Ще п’ять-сім коней зараз тиняються між Гостомелем та Бучею. Трава вже пішла, воду вони знайдуть. Головне – щоб під обстріл не потрапили”, – додала власниця стайні.

Щойно отримавши фото обгорілих кінських трупів, Олександра розіслала їх колишнім власникам для впізнання. Багатьма кіньми, за її словами, володіли діти 7-10 років. Сьогодні у їхніх сім’ях стало ще більше приводів для ненависті до окупантів.

“Стайня – це що, військовий об’єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов’язково відбудую. І коня обов’язково назву “Русский корабль иди нахуй”, – сказала власниця.