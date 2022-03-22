Росія може планувати хімічну атаку на Україну, використавши дані західних метеослужб

Про це пише Reuters, — інформує «Еспресо.Захід«.

За словами експертів зі зброї, ці дані можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атаки в Україні.

Метеодані з країн Заходу, включаючи Сполучені Штати та Велику Британію, надходять до російських агентств. Це зокрема показники швидкості та напряму вітру, сонячного світла, опадів та інших чинників, які можуть стати вирішальними для планування атаки з використанням біологічної або хімічної зброї.

Міжурядова Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), що базується в Німеччині, заявляє, що досі надає дані російським організаціям, попри те, що як мінімум три інші організації в Європі вирішили припинити це.

EUMETSAT керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з багатьох супутникових каналів, у деяких випадках майже миттєво, до одержувачів.

За словами речник EUMETSAT, організація припинила надсилати дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але вона продовжує передавати інформацію цим двом країнам з інших європейських супутників, а також метеорологічні спостереження від урядів по всьому світу.

«Позиція EUMETSAT полягає в тому, що глобальний і вільний обмін метеорологічними даними був надзвичайно важливим для підтримки глобального прогнозування погоди, і саме так ми діяли досі», – сказав керівник комунікацій EUMETSAT Пол Куне.

Куне додав, що спеціальна рада держав-членів буде вирішувати, чи надавати метеопоказники й надалі.