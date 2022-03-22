Російський солдат здався українським військовим разом із танком і отримає $10 тис. винагороди

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Відомо, що Національна поліція вже кілька тижнів ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни в Україні. Це українські номери, на які МВС України регулярно присилає смс з інструкцією, як здатись в полон і здати техніку.

«Кілька днів назад нам зателефонував «Міша». Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під’їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засідка. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому», – зазначає Віктор Андрусів.

Окупант розповів, що сенсу далі воювати він не бачив, а додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє його і спише на бойові втрати. Зараз він отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство.

«До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем», – додав радник міністра.