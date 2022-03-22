Російський солдат здався українським військовим разом із танком і отримає $10 тис. винагороди

Російський танкіст, екіпаж якого втік, здався українським військовим разом із танком.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Відомо, що Національна поліція вже кілька тижнів ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни в Україні. Це українські номери, на які МВС України регулярно присилає смс з інструкцією, як здатись в полон і здати техніку.
«Кілька днів назад нам зателефонував «Міша». Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під’їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засідка. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому», – зазначає Віктор Андрусів.
Окупант розповів, що сенсу далі воювати він не бачив, а додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє його і спише на бойові втрати. Зараз він отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство.
«До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем», – додав радник міністра.
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