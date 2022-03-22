Російські військові обстрілюють північ Житомирщини з «Градів»

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«За вчора не було авіаційних ударів по Житомирщині, але ворог продовжує хаотично обстрілювати з різних своїх артилерійських знарядь наші північні райони»,– розповів Бунечко.

За його словами, знову були обстріляні з «Градів» села в Малинській та Народицькій громадах. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.