Російські терористи застосували заборонені фосфорні боєприпаси на Донеччині

У Краматорську Донецької області російські військові вчергове застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними домовленостями.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив перший заступник керівника Патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

“Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони й конвенції — то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так”, — ідеться в дописі.

Як відомо, фосфорні боєприпаси начиняють білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Їхня температура горіння залежить від низки умов і становить 900-1200 градусів. Білий фосфор спричиняє важкі опіки.