Поведінка Путіна та російської армії, як у Гітлера, есесівців і фашистських льотчиків, — Дуда

Про це повідомляє kronika24.pl.

За словами Дуди, зараз Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли гітлерівці жорстоко бомбардували житлові будинки та вбивали мирних жителів.

«Поляки сьогодні зі сльозами на очах кажуть: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли гітлерівці жорстоко бомбардували житлові будинки, без жодного милосердя вбиваючи мирних жителів. Сьогодні така сама поведінка російської армії та російських керівників, – як у Гітлера, есесівців та льотчиків фашистської армії. Це безпрецедентні вбивства, з якими вільний світ не має змиритися», – сказав Дуда.