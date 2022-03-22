Папа Римський пожертвував власні кошти на «швидкі» для Львова

Про це повідомив секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак, передає «Еспресо.Захід».

«Неймовірні новини від голови ради міста Лодзь Марціна Голашевського. Папа Римський Франциск пожертував особисті кошти на закупівлю карети швидкої допомоги для Львова. Ще одну карету придбає і надішле нам Ватикан», — написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Лопачак висловив подяку за такий крок Папі Франциску, архієпископу Гжегожу Рисю, міській раді Лодзя та особисто Марціну Голашевському!

«Дякую усім полякам за те, що з перших днів так потужно підтримуєте Україну! Це буде і ваша перемога», — додав він.