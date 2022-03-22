Новий епізод мультсеріалу «Масяня», який засуджує агресію Росії в Україні, за день набрав понад півмільйона переглядів

160 епізод мультика називається «Вакідзасі», інформує Еспресо.TV

«Смутні та похмурі часи настали. Гумор іде у підпілля. Я в курсі що в коменти набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати-так що ви там обережніше… Таке моє розуміння того, що відбувається», — написав у анотації до відео його автор Олег Куваєв.

Епізод закінчується хепі-ендом: Масяня проникає у бункер Путіна, залишає йому самурайський меч і він чинить самогубство, після чого війна припиняється.

У кінці відео головна героїня зображена з українським прапором та звучить перероблена версія українського «Щедрика» Миколи Леонтовича.

«Масяня» – серія російськомовних мультфільмів, створена художником Олегом Куваєвим про пригоди кумедних персонажів: Масяні, Хрюнделя і Лохматого. Мультик почав виходити у 2001 році, дуже швидко набув популярності та став культовим явищем, а фрази героїв розбирають на цитати.

160 серія мультика вийшла вчора, 21 березня, і на даний момент набрала вже понад 0,5 млн переглядів.