Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, — Пентагон

Про це повідомляє CNN, інформує Еспресо.TV

«Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром»,- заявив журналістам старший представник Пентагону.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги — після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.

«Відвантаження, безумовно, почалися», – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.

Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.