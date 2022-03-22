 
«  
  »

Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі

Національний банк України (НБУ) з 21 березня 2022 року збільшив добовий ліміт на зняття готівкової валюти в Україні з рахунків в інвалюті із 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті)

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Еспресо.TV

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №58 від 21 березня, яка оприлюднена на сайті центробанку й набула чинності.

НБУ нагадав, що добовий ліміт 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків у нацвалюті залишається чинним, тоді як зняття готівкової валюти з гривневих рахунків за кордоном тепер обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.

«Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах», – пояснив центробанк.

НБУ наголосив, що обмеження не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати товарів.

22 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  