Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Еспресо.TV

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №58 від 21 березня, яка оприлюднена на сайті центробанку й набула чинності.

НБУ нагадав, що добовий ліміт 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків у нацвалюті залишається чинним, тоді як зняття готівкової валюти з гривневих рахунків за кордоном тепер обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.

«Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах», – пояснив центробанк.

НБУ наголосив, що обмеження не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати товарів.