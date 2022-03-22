Смартфони, комп’ютери, холодильники: Білорусь заборонила вивезення понад 250 видів товарів із країни Фільм «Будинок зі скалок» про дітей на Донбасі – у шорт-листі на «Оскар» » Міністр фінансів Німеччини: потрібен «план Маршалла» для України Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні потрібен «план Маршалла» для подолання наслідків російського вторгнення. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters. «Наша підтримка боротьби (українського) народу за свободу триватиме», – сказав Лінднер у промові перед Бундестагом. «Наша солідарність з нашим європейським сусідом має міцну основу, і тому нам потрібен міжнародний «план Маршалла» для України» — наголосив Лінднер. Глава Євроради Шарль Мішель раніше розповів про плани створення Фонду солідарності з Україною для задоволення нагальних потреб українських громадян. Глава Євроради Шарль Мішель раніше розповів про планидля задоволення нагальних потреб українських громадян. Лідери країн ЄС на саміті 24-25 березня планують погодити створення Трастового фонду солідарності з Україною. За планами, фонд у довгостроковій перспективі послужить основою для відновлення вільної та демократичної України після припинення бойових дій Партнери зможуть зробити свій вклад у фонд через міжнародну конференцію донорів.