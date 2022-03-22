Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Євросоюзу – прем’єр країни

Італія підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив після звернення українського президента до італійського народу та депутатів прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, його транслював парламентський канал.

Він віддав належне героїзму українців, які воюють проти російських окупантів, і сказав, що «сьогодні Україна захищає не лише себе, а й наш світ, свободу та безпеку».

Потім Драгі зазначив, що «ми хочемо намітити шлях зближення України з Європою», додавши, однак, що «це довгий процес, який складається з необхідних реформ».

«Італія знаходиться в цьому процесі поруч з Україною. Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу«, – наголосив Драгі.

У тій же промові він оголосив, що Італія заморозила вже близько 800 млн євро активів російських олігархів.