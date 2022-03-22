Госдепартамент: «Мы работаем над тем, чтобы Украина получила системы ПВО»

В Государственном департаменте заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Мариуполя, а также проверяют поступающую информацию о возможных военных преступлениях со стороны России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы продолжаем каждый день видеть доказательства, указывающие на действия, которые могут представлять собой военные преступления. Мы очень тщательно изучаем всю имеющуюся у нас информацию, чтобы официально определить, были ли совершены военные преступления, – заявил Нед Прайс. – Мы видели сообщения о насильственном вывозе жителей Мариуполя в Россию. Мы изучаем эту информацию. США тесно консультируется со своими украинскими партнерами. Эти сообщения вызывают глубокую обеспокоенность, и, если они подтвердятся, то станут дополнительным свидетельством жестокого обращения с гражданскими лицами».

Он добавил, что США продолжают призывать российское правительство разрешить гражданские лицам беспрепятственно и безопасно покинуть Мариуполь, а также разрешить гуманитарным организациям доставить необходимую помощь.

В Госдепартаменте заявили о поддержке Киева и добавили, что несмотря на мирные инициативы со стороны президента Зеленского, Россия не демонстрирует желания дипломатическим путем урегулировать конфликт.

«Даже несмотря на то, что в настоящий момент мы видим очень мало признаков того, что Российская Федерация серьезно относится к дипломатии, мы действуем по нескольким направлениям, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, – заявил Нед Прайс. – Мы уже предоставили нашим украинским партнерам беспрецедентный объем помощи в области безопасности в размере 2 миллиардов долларов. США также предоставили именно те системы, возможности и активы, которые понадобятся Украине и которые она сможет использовать для эффективной защиты от российской агрессии».

Пресс-секретарь Госдепартамента также отметил, что введенные санкции ударили по «российской экономике, ее финансовой системе, а также по ее стратегическому положению в мире».

«Президент Путин допустил ряд просчетов. Он сильно просчитался, когда думал, что его войска могут прокатиться в Украине и взять страну силой, включая ее крупные города за считанные часы и не встретив сопротивления. Президент Путин просчитался, если думал, что не столкнется с серьезными экономическими и финансовыми последствиями, которые президент Байден и международное сообщество пообещали ему, если это вторжение продолжится».

По словам Неда Прайса, «это не та война, которую единодушно поддерживают россияне».

«Российское правительство, Кремль сделали все возможное, чтобы попытаться контролировать информационную среду в еще большей степени, чем это делалось раньше. Несмотря на подавление каналов информации, протестующих, арест более 15000 мирных демонстрантов, есть четкие признаки того, что война не пользуется полной поддержкой граждан России», – подчеркнул он.

Нед Прайс также заявил, что США тесно работают с Украиной в сфере предоставления Киеву систем ПВО.

«Что касается таких систем, как С-300, мы работаем над тем, чтобы помочь Украине получить противовоздушные системы большой дальности и боеприпасы к ним. – заявил Нед Прайс. – Госсекретарь Блинкен утвердил поставки военной техники американского производства в Украину со стороны наших 14 партнеров. Мы работаем вместе с Минобороны США и другими над тем, чтобы провести инвентаризацию на предмет наличия подобных систем и, в конечном счете, предоставить их, будь они американского производства или какого-то другого, нашим украинским партнерам».