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Глава МЗС Греції особисто супроводжуватиме гуманітарну місію до Маріуполя

Глава МЗС Греції особисто супроводжуватиме гуманітарну місію до Маріуполя

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на грецькі ЗМІ.

«Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо», — заявив Дендіас. Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги — російській стороні.

Зазначається, що у Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть допомагати місту.

У понеділок Дендіас виступив у Раді ЄС у закордонних справах із промовою, в якій наголосив на необхідності захисту мирного населення. Він також обговорив цю тему з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Також глава грецького МЗС провів бесіду про становище мирного населення в місті з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який прибув до Греції в неділю.

Нагадаємо, Маноліс Андрулакіс останнім останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив що місто поповнює ряди міст, зруйнованих у війні. І додав, що він бачив там те, що, сподівається, ніхто ніколи не побачить.

22 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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