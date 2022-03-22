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Досі без ембарго на нафту і газ: у МЗС розповіли про п’ятий пакет санкцій проти РФ

Через неконструктивну позицію окремих держав у пʼятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Кремля не буде включено ембарго на російські нафту і газ.

Про це в ефірі телемарафону заявив  міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Пʼятий пакет дійсно готується, щоправда, є держави, які закликають не поспішати з його ухваленням. Ми активно з тими державами працюємо, пояснюємо, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що пʼятий пакет буде”, – зауважив урядовець.

“На жаль, мушу констатувати, що через неконструктивну, як кажуть у дипломатії, позицію окремих держав у цей пʼятий пакет не буде включено ембарго на російську нафту і газ, на її постачання на ринок Європейського Союзу, утім там будуть інші економічні речі, які зараз фіналізуються”, – резюмував міністр.

Він додав, що Київ обов’язково дотисне ембарго на газ і нафтою, але це просто займе додатковий час.

22 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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