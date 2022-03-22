Це буде фатальна помилка ворога наступати з Півночі, – голова рівненської ОВА

«Територіальна оборона, Збройні сили, добровольчі формування – всі приведені в стан готовності», – сказав він в етері Espreso TV.

Коваль наголосив: «Це буде фатальна помилка ворога наступати з Півночі. Проте якщо ж вони наважаться, то достойна відсіч буде безперечно».

Також він додав, що Рівненщина готується до забезпечення економічного фронту, щоб всі підприємства працювали: «Перше завдання – посівна. Аграрії зазначають, що сіяти будуть в повному обсязі».

Окрім того, голова рівненської ОВА зауважив, що в мирного населення білорусі повний спротив підтримувати війну росії проти України: «Ми зустрічаємо непоодинокі випадки, коли білоруське населення всіма своїми діями, розмовами, поглядами виступає проти війни. Це не може не тішити, проте це точно не привід заспокоюватись. Розуміємо, якщо буде дана команда керівництва Білорусі, то військові частини можуть піти. Інше питання їхня мотивація і тактика ведення бойових дій. Бо вони йдуть з позиції нападу, а українські військові та мирні населення захищають свою землю – і це дві принципово різні позиції».