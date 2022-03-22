Байден назвал «неустойчивой» позицию Индии в вопросе о вторжении РФ в Украину

Индия – единственное государство в составе недавно образованного альянса QUAD, которое пока воздержалось от введения каких-либо санкций против физических или юридических лиц в России.

Президент Байден отметил, что позиция Нью-Дели в отношении Кремля остается «несколько неустойчивой».

«В качестве реакции на агрессию [России] мы выступили единым фронтом как в НАТО, так и в Тихоокеанском регионе», – сказал Байден в понедельник, выступая на международном бизнес-форуме.

Он также констатировал, что «в [альянсе] QUAD «несколько неустойчивая» позиция Индии «является исключением», так как Япония и Австралия заняли «весьма твердую позицию в отношении путинской агрессии».

Власти Индии, которая считается крупнейшей демократией в Азии, после начала российского вторжения в Украину призвали стороны конфликта к прекращению кровопролития, но не выступили официально с осуждением действий Кремля.

Аналитики агентства Reuters объясняют это стремлением индийского руководства не портить отношений ни с Западом, ни с Москвой.

По их мнению, отчасти позиция Индии объясняется тем, что, хотя в последние годы страна идет по пути сближения с США, она остается зависимой от поставок российских вооружений, что является важным фактором в ситуации ее долгосрочного противостояния Китаю и Пакистану в приграничных районах.

Не исключено также, что Индия скоро расширит импорт российской нефти по льготной цене: недавно две контролируемые государством индийских компании закупили у РФ 5 миллионов баррелей нефти. При этом Нью-Дели ссылается на страны Евросоюза, которые критикуют политику Путина, но продолжают закупать у России нефть и газ.

В понедельник, 21 марта, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с главой МИД Индии, после чего сообщила в интервью индийскому телеканалу NDTV, что Соединенные Штаты вовсе не требуют от таких партнеров, как Индия, немедленно прекратить закупки энергоносителей у России.

«Мы четко дали понять… что мы понимаем, что прекратить [поставки] немедленно не представляется возможным, так же, как мы выразили нашим европейским союзникам, по-прежнему зависящим от российской энергетики, понимание того, что им придется постепенно сводить на нет этот процесс. Но что мы хотим сделать, это… со временем вместе найти альтернативные источники (энергии). И то же самое мы надеемся осуществить с Индией, будь то партнерство в сфере безопасности, энергетики и прочее», – сказала Нуланд, добавив, что Вашингтон может помочь Нью-Дели в приобретении вооружений из нероссийских источников.