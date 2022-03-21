ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3»

Українські військові розбили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3», за допомогою якого окупанти глушили зв’язок та корегували вогонь артилерії. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

За словами військослужбовців, знищити комплекс РЕБ окупантів вдалося вчора, 20 березня. Також наші бійці ліквідували російських солдатів та ще кілька одиниць ворожої техніки.

«Ось що буває, коли “визволителі” наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю, але щось пішло не так… Є підтвердження щодо знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-341В Леєр-3, – зазначили в ОТУ «Схід».

Нагадаємо, станом на ранок 21 березня втрати російських окупантів у живій силі перевищили 15 тисяч бійців. Також російська армія втратила майже 500 танків та понад 200 літаків і гелікоптерів.