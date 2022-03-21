Колектив КБ «Луч» просить керівників держави вивести підприємство з-під «Укроборонпрому» Беларусь заявила об отводе десанта от границ Украины » ЗСУ повністю звільнили Макарів на захід від Києва та оголили тили рашистів Українські захисники повністю звільнили Макарів на захід від Києва. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram. Це додатково відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника.