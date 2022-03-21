Українські захисники повністю звільнили Макарів на захід від Києва. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Це додатково відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника.
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ЗСУ повністю звільнили Макарів на захід від Києва та оголили тили рашистів
Українські захисники повністю звільнили Макарів на захід від Києва. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Це додатково відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника.
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