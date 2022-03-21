В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз.
«Мы будем работать так быстро, как только сможем», – написал в своем твиттере комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей.
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В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз
В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз.
«Мы будем работать так быстро, как только сможем», – написал в своем твиттере комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей.
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