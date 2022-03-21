 
 
  »

В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз

В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз.

«Мы будем работать так быстро, как только сможем», – написал в своем твиттере комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей.

21 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  