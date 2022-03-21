Євросоюз збільшить допомогу на зброю для України до 1 млрд євро, — глава МЗС Німеччини » В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз. «Мы будем работать так быстро, как только сможем», – написал в своем твиттере комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей.