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У ВООЗ розглядають можливість евакуації з України тяжкохворих

У ВООЗ розглядають можливість евакуації з України тяжкохворих

Фото: Reuters

У ВООЗ розглядають можливість евакуації тяжкохворих пацієнтів з України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

“ВООЗ із партнерами також обговорює з країнами ЄС можливу евакуацію деяких пацієнтів. Онкохворі діти вже були вивезені до сусідніх країн. Є багато дискусій і про пацієнтів з іншими захворюваннями”, – заявив Хабіхт.

За його словами, система охорони здоров’я в Україні наразі змушена переорієнтуватися на лікування травм. У зв’язку з цим найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу в інших країнах.

21 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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