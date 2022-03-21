У ВООЗ розглядають можливість евакуації з України тяжкохворих

У ВООЗ розглядають можливість евакуації тяжкохворих пацієнтів з України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

“ВООЗ із партнерами також обговорює з країнами ЄС можливу евакуацію деяких пацієнтів. Онкохворі діти вже були вивезені до сусідніх країн. Є багато дискусій і про пацієнтів з іншими захворюваннями”, – заявив Хабіхт.

За його словами, система охорони здоров’я в Україні наразі змушена переорієнтуватися на лікування травм. У зв’язку з цим найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу в інших країнах.