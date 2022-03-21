У Сумах ліквідували витік аміаку, який стався внаслідок обстрілу окупантів

Рятувальники ліквідували витік аміаку на підприємстві “Сумихімпром” у Сумах, яке вночі з 20 на 21 березня обстріляли окупанти.

“О 07:49 аварію по викиду аміаку у м. Суми на території ПАТ «Сумихімпром» ліквідовано. Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

Раніше стало відомо що у ніч на 21 березня у Сумах на підприємстві “Сумихімпром” стався витік аміаку

Наразі зона ураження аміаком внаслідок витоку на підприємстві “Сумихімпром” становить близько 2,5 км. Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця. Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.