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У столиці та Київській області оголосили про посилену комендантську годину

У Києві та Київській області посилено комендантську годину, яка діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година.  Вона триватиме до 07:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом! Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть.

«Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп», — попередили у КМДА.

21 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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