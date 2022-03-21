У Пентагоні вважають, що Росія не досягнула жодної із її можливих цілей в Україні за 25 днів

У Міноборони США вважають, що на поточний момент Росія не досягнула в Україні жодної із імовірних цілей, поставлених перед початком вторгнення в Україну. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін, посилаючись на заяви високопосадовця оборонного відомства США.

За оцінками Міноборони США, використання Росією обстрілів з використанням артилерії та ракет «відчайдушною спробою» добитись переламу ситуації а її військові нині «загрузли» на зайнятих позиціях.

Посадовць США відзначив, що використання Росією гіперзвукової зброї може бути обумовлене, як прагненням «надіслати сигнал» Заходу так і поступовим вичерпуванням запасів [іншої] високоточної зброї. При цьому у Пентагоні вважають, що Росії доступна «значна більшість» балістичних озброєнь та «більше половини» крилатих ракет повітря-земля.

За оцінками уряду США, Росія нині використовує в Україні менше 90% військових сил накопичених перед початком війни. «Вони багато використовуються, але треба пам’ятати, що вони дуже багато і накопичили», — наводить слова посадовця Селдін. У США вважають, що Путіну досі доступна «значна більшість» бойових сил накопичених проти України .

В уряді США також вказують, що Україна зберегла близько 90% бойової сили та засобів завдяки постійному поповненню з боку міжнародної спільноти.

У Пентагоні також заявили, що висока ефективність ЗСУ обумовлена і отриманою протягом 8 років військовою підготовкою наданою Заходом.

Посадовець також вказав на те, що США та союзники ведуть перемовини про надання Україні засобів ППО значної дальності. Як повідомляється, Україна також незабаром має почати отримувати перші поставки з пакету військової допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, які включать і сучасні баражуючі боєприпаси. США також «не створює перепон» наданню Україні винищувачів МІГ-29 іншими країнами.

У Міноборони США заявили, що Росія поки не завдає ударів по вантажах військової допомоги Україні, які здійснюються суходолом.