Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач – глава Пентагону ЄС розробляє «нафтовий» пакет санкцій проти Росії » Що далі в цій війні, якщо без іллюзій? А тепер давайте трошки про «иллюзії» та реальність. (трошки на мій хлопський розум): 1. «НАТО може закрити небо в Україні». Так — теоретично це можливо в певній частині держави, але прямо зараз — ні. Це величезні ресурси, яких у НАТО на данний момент в східній Європі просто немає. Щоб створити такі ресурси знадобиться — місяць. Тому можливо план в країн НАТО такий — спочатку посилити ППО України, а потім, коли літаки РФ будуть частіше падати та менше літати можливо буде й закрити. 2. Чи захистить передане радянське ППО всю територію України. Ні — теоретично посилить на 40% можливості захисту від літаків та ракет. А це значить, що літаки та ракети фашистів будуть жбиватися в 1,4 рази частіше, та ареал закритої для польотів аорога территорії збільшиться на кілька сотень кілометрів. 3. Чи змінить надання МІгів (приблизно 50 шт) ситуацію в повітрі України? Так, але значного покращення не буде. Противник також прикриває захоплену территорію ППО. Тому й наші втрати будут частіші. Крім того, на сьогодні найбільші втрати наносить ворогу українська артиллерія та рейди протитанкових й штурмових групп ЗСУ. 4. Чи можна провести мировторчу міссію в Україні зараз силами НАТО? Ні — на жаль в Східній Європі для цього недостатньо сил, крім того, це призведе до погіршення внутрішньополітичної ситуації в країнах Заходу, коли «наші хлопчики почнуть вмирати». Тому це можливо, але коли ЗСУ самі перейдуть в наступ на своїй территорії. 5. Чи правда, що авіація РФ втратила 40% атакуючого угрупування? Ні. На сьогоднішній день в фашистів втрати близько 15% фронтової авіації, та 20-25% вертольотів, та це всього лише близько 8-9% від загальної кількості бойової фронтової авіації. Тому для того, щоб такими темпами як зараз нам вибити 40%, нам знадобиться ще 1,5-2 місяці війни, а з урахуванням можливого поповнення резервів за рахунок інших авіаційних підрозділів — 5-6 місяців. 6. Чи зможе ЗСУ найближчим часом перейти в стратегічний наступ? Можливо теоретично через кілька місяців. Але це залежить від трьох важливих факторів. — Значне збільшення сил артиллерії, та далекобільної високоточної зброї. Наприклад якщо США та НАТО передадуть Україні до 1000 одициць фронтової артиллерії, а ми підготуємо розрахунки. Та якщо США нададуть хоча б кілька десятків одиниць важкої наступальної зброї( M270 MLRS наприклад) з корегувальмини боєприпасами. — Створення чисельної переваги у 2,5 рази (хочаб) вмотивованих піхотних бригад, та їх злагодження. — Створення ешелонованого захисту ППО в фронтових бригадах великої щільності. Передумова — см. вище (втрати до 50% авіаційної групи РФ), та втрати до 50% особистого складу наступальних сил РФ ПС — ну й останнє. — Чи захопить Путін Київ? Вже ні — ніяких сил в них не вистачить. Навіть Харків та Чернігів — маловірогідно з усіма резервами. До того ж за пару днів на більшій территоріі Україні будуть дуже погані дороги для пересування окрім автомагістралей, де техніку фашистів палять як в тирі. — Чи використає х»йло в Україні ядерну зброю? Гадаю , що ні. Стратегічної переваги це не дасть (сходий аналіз США робили під час війни у В»єтнамі, тому відмовились від такого плану). Одним ядерним ударом не можливо повністю розбити навіть одну військову бригаду. А ідея ядерними бомбами схилити Україну до капітуляції — хибна, та призвете до поступового знищення РФ доволі неприємними засобами. — Чи використає х»йло ядерну зброю прот НАТО? Теж ні — Захід прикритий від тактичної ядерної зброї сучасною системою ПРО (Навіть Петріот збиває іскандери з вірогідністю 70%). Тому тактичні удари неможливі. А стратегічні призведуть до глобальної війни та знищать все живе на территорії РФ Віталій Рождаєв