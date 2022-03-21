Російські кораблі обстріляли Одесу з моря

У понеділок, 21 березня, два російських військових кораблі здійснили обстріл Одеси з моря
Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, вранці 21 березня два ворожі кораблі з’явились на далекому рейді Одеського порту і розпочали хаотичний вогонь. Артилерія ЗСУ відкрила вогонь у відповідь і відігнала їх від берега. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків, ніхто з людей не постраждав.
«Одеса. Мокша стріляє — всі в укриття! Відповідаємо — з них летить дрантя!», — розповів Братчук.
Він підкреслив, що ворог намагається тиснути психологічно, а поява кораблів носить демонстраційний характер, аби залякати мирне населення.
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