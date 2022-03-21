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Російська армія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей

Викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що 19 березня Росія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей, — інформує «Еспресо.Захід«.

За словами Ніколенка, викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом.

«Викрадення цивільного населення суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Російська армія позбавляє наших дітей батьківського піклування і ставить під загрозу їхнє життя в Росії. Ці жахливі злочини необхідно припинити», — написав речник МЗС України.

21 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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