Російська армія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей

Викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом.
Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що 19 березня Росія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей, — інформує «Еспресо.Захід«.
За словами Ніколенка, викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом.
«Викрадення цивільного населення суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Російська армія позбавляє наших дітей батьківського піклування і ставить під загрозу їхнє життя в Росії. Ці жахливі злочини необхідно припинити», — написав речник МЗС України.
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