Данія пропонує заборонити російським суднам заходити до портів країн ЄС В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз » Російська армія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей Викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом. Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що 19 березня Росія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей, — інформує «Еспресо.Захід«. За словами Ніколенка, викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом. «Викрадення цивільного населення суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Російська армія позбавляє наших дітей батьківського піклування і ставить під загрозу їхнє життя в Росії. Ці жахливі злочини необхідно припинити», — написав речник МЗС України.