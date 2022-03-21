Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач – глава Пентагону

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Джерело: Остін в ефірі CBS, «Голос Америки»
Пряма мова: «Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися».
Деталі: За словами глави Пентагону, українці продемонстрували «значну рішучість» і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.
Він наголошував, що якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі «значною реакцією» з боку США та їхніх союзників у світі.
Схожу заяву у неділю зробила й представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд: «Ми стурбовані тим, що вони (росіяни – ред.) можуть застосувати хімічну зброю в Україні».
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