Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач – глава Пентагону

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Джерело: Остін в ефірі CBS, «Голос Америки»

Пряма мова: «Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися».

Деталі: За словами глави Пентагону, українці продемонстрували «значну рішучість» і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.

Раніше Остін називав «дикунськими та брутальними» дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні.

Він наголошував, що якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі «значною реакцією» з боку США та їхніх союзників у світі.

Схожу заяву у неділю зробила й представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд: «Ми стурбовані тим, що вони (росіяни – ред.) можуть застосувати хімічну зброю в Україні».