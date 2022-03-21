Під Києвом постійні бої

У ніч на 21 березня під Києвом тривали бойові дії, в Одесі працювала протиповітряна оборона, під Миколаєвом обстріляли села, у Херсоні були автоматні постріли, також бої точилися навколо Чернігова та Сум, обстрілювали Харків, було два ракетних удари по Рівненській області.

Джерело: зведена інформація від голів обласних військових адміністрацій

Деталі: Київщина. Постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли Петрушки, Шпитьки, ДмитрівськоЇ громади, що спричинило пожежу приватних будинків.

Багато сіл в Бучанському районі в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпіні.

У Броварському районі на території трьох громад – ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли.

Славутич – відрізаний від постачання.

Одеса. Ніч – відносно спокійна, вранці – повітряна тривога, працювала ППО