Країни Балтії планують заборонити російським кораблям заходити в свої порти

Уряди Латвії та інших країн Балтії планують ухвалити рішення про заборону заходження російських суден у свої порти.

Про це заявив у понеділок в ефірі латвійського телебачення міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на портал Delfi.

За його словами, незважаючи на санкції, введені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.

Мінсполучення закликало адміністрацію портів не пускати до портів кораблі під російським прапором, але порти не прислухаються до таких закликів, визнав міністр.

«Кораблі під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді», — повідомив Лінкайтс.

«Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього, тому очевидно, що рішення буде регіональним», — сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.

Міністр сполучення Литви Маріюс Скуодіс також заявив минулого тижня, що Литва може ухвалити таке рішення разом з іншими країнами регіону, оскільки рішення про заборону російським кораблям заходити до портів на рівні ЄС відкладається.