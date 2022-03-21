Колектив КБ «Луч» просить керівників держави вивести підприємство з-під «Укроборонпрому»

Про це йдеться у заяві колективу ДП «ДержККБ «ЛУЧ» на ім’я Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також у листі йдеться про те, що «колектив ДП «ДержККБ «ЛУЧ», який, ризикуючи власним життям, з перших днів війни забезпечує Збройні Сили України, Національну гвардію України, Службу безпеки України та інші сили оборони необхідним озброєнням, обурений діями керівництва ДК «Укроборонпром», які вдалися до незаконного затримання, обшуку, тиску та погроз виконуючому обов’язки директора ДП «Спецоборонмаш» Д. О. Сердюку.

У листі наголошується, що «такі «сміливі» дії окремих керівників ДК «Укроборонпром» яскраво контрастують на фоні їхнього фактичного самоусунення від координації підприємств-учасників Концерну у перші два тижні війни.

У найважчі дні, які вимагали прийняття оперативних, вольових, ризикованих рішень під ракетнобомбовими ударами ворога, керівництво ДК «Укроборонпром» було паралізоване.

Такі рішення приймалися самостійно керівниками оборонних підприємств, які, на відміну від ДК «Укороборонпром», несуть відповідальність за життя власних працівників, збереження матеріально-технічної бази та готової продукції.

Лише після слів Президента України про досягнення стратегічного перелому у війні, керівництво ДК «Укроборонпром» 11 березня 2022 року відвідало наше підприємство. Проте, не для надання допомоги чи взяття на себе відповідальності, а для проведення чергових інспекцій та висунення звинувачень».