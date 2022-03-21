G7 обговорить ідею створення Фонду солідарності для України

Країни «Великої сімки» на найближчому засіданні піднімуть питання створення Фонду солідарності для України
Про це написав президент Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter.
«Зателефонував Борису Джонсону щодо подальшої взаємодії ЄС і Великобританії щодо війни Росії проти України. Наші санкції мають значний вплив, і ми будемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити ефективне та повне їх виконання», – вказав Мішель.
«Обговорювали ідею Фонду солідарності України для подальшої підтримки України, яку ми збираємося обговорити на G7», – додав він.
Нагадаємо, G7 та інші країни, зокрема, ЄС, скасували для РФ торговий статус «найбільшого сприяння».
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