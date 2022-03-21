В Китае потерпел крушение самолет с 133 пассажирами на борту У Сумах ліквідували витік аміаку, який стався внаслідок обстрілу окупантів » Джонсон розглядає можливість візиту до Києва, — Daily Mail Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вивчає можливість візиту до Києва, аби висловити свою підтримку Україні Про це повідомляє Daily Mail. За інформацією видання, Джонсон попросив вивчити доцільність поїздки до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що співробітники служби безпеки британського прем’єра сумніваються у доцільності візиту. Джерела повідомляють, що Джонсон може наважитися на візит, якщо буде переконаний у його користі. Він хоче переконатися, що його відвідини Києва стануть більше, ніж просто демонстрацією солідарності з Україною.