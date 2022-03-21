Данія пропонує заборонити російським суднам заходити до портів країн ЄС

Про це він сказав перед початком зустрічей Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів Євросоюзу, — інформує «Еспресо.Захід«.

Еппе Кофод вважає, що важливо продовжити практику запровадження санкцій, зокрема і проти президента Росії Володимира Путіна, російських олігархів, економіки країни загалом, а також російської військової машини.

«Ми з данської сторони також підтримали б, мабуть, найсуворіші санкції, про які ми можемо домовитися, зокрема щодо доступу до морських портів, щодо російських та білоруських перевезень по суші, але також ми готові вивчити й інші типи санкцій», – наголосив Кофод.

Про намір закрити морські порти для росіян також заявив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс, ця ініціатива вже готується урядом країни.

«Кораблі під російським прапором все ще заходять до латвійських портів, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді», – наголосив Лінкайтс.