Беларусь заявила об отводе десанта от границ Украины Шмигаль анонсував виплати переселенцям по 2 тис. грн на місяць і 3 тис. грн на дитину » Британия готовится временно национализировать дочку «Газпрома» Правительство Великобритании готовится временно взять под управление дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, сообщает Bloomberg. Компания занимается розничными поставками «Газпрома» и сейчас подвергается давлению со стороны западного бизнеса, пишет издание. Министерство обороны Британии второй раз вызвало российского военного атташе из-за войны в Украине. Представитель министерства Лоуренс Ли предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений России в Украине. Ли напомнил российскому атташе, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями.