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Британия готовится временно национализировать дочку «Газпрома»

Правительство Великобритании готовится временно взять под управление дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, сообщает Bloomberg.

Компания занимается розничными поставками «Газпрома» и сейчас подвергается давлению со стороны западного бизнеса, пишет издание.

Министерство обороны Британии второй раз вызвало российского военного атташе из-за войны в Украине.

Представитель министерства Лоуренс Ли предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений России в Украине. Ли напомнил российскому атташе, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями.

21 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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