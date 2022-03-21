Британия готовится временно национализировать дочку «Газпрома»

Правительство Великобритании готовится временно взять под управление дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, сообщает Bloomberg.
Компания занимается розничными поставками «Газпрома» и сейчас подвергается давлению со стороны западного бизнеса, пишет издание.
Министерство обороны Британии второй раз вызвало российского военного атташе из-за войны в Украине.
Представитель министерства Лоуренс Ли предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений России в Украине. Ли напомнил российскому атташе, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями.
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