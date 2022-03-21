Більше банків, більше секторів економіки: у Білому домі припустили посилення санкцій проти РФ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами заступника директора Національної економічної ради Білого дому Даліпа Сінгха в інтерв’ю CBS News, США можуть ще більше розширити санкції проти Росії.

«Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей. Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися», — сказав Сінгх.

За його словами, санкції можуть зачепити «стратегічно важливі напрями російської економіки». В основному це стосуватиметься нафти та газу, проте уряд США розглядає і інші сектори.

Крім того Сінгх повністю спростував можливість скасування будь-яких санкцій проти Росії. ЗА його словами, поки в Україні не припиниться війна, про це не може бути мови.