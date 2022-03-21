ЗСУ повністю звільнили Макарів на захід від Києва та оголили тили рашистів Британия готовится временно национализировать дочку «Газпрома» » Беларусь заявила об отводе десанта от границ Украины Министерство обороны Беларуси объявило, что отводит десантников от украинской границы. «Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь», — заявили в министерстве. Накануне, 20 марта, вооруженные силы Украины видели признаки “подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины”. Брестские десантники три недели находились рядом с границей Украины. В Беларуси утверждали, что они «усиливали охрану границы».