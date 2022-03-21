Беларусь заявила об отводе десанта от границ Украины

Министерство обороны Беларуси объявило, что отводит десантников от украинской границы.
«Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь», — заявили в министерстве.
Накануне, 20 марта, вооруженные силы Украины видели признаки “подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины”.
Брестские десантники три недели находились рядом с границей Украины. В Беларуси утверждали, что они «усиливали охрану границы».
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