 
«  
  »

Арестович: Ми знищили чотири ударні російські армії з десяти, які є в РФ

На 26 добу активної фази російсько-української війни наші військові продовжують впевнено боронити нашу землю.

Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що наші війська на 26 добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів залпової системи вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів, передає «Espreso.TV«.

«Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми з вами знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом, то чотири армії з 10, які є в РФ», — сказав Олексій Арестович.

21 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  