Євросоюз збільшить допомогу на зброю для України до 1 млрд євро, — глава МЗС Німеччини На Київщині українські бійці захопили танк окупантів » Арестович: Ми знищили чотири ударні російські армії з десяти, які є в РФ На 26 добу активної фази російсько-української війни наші військові продовжують впевнено боронити нашу землю. Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що наші війська на 26 добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів залпової системи вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів, передає «Espreso.TV«. «Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми з вами знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом, то чотири армії з 10, які є в РФ», — сказав Олексій Арестович.