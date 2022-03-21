Арестович: Ми знищили чотири ударні російські армії з десяти, які є в РФ

На 26 добу активної фази російсько-української війни наші військові продовжують впевнено боронити нашу землю.
Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що наші війська на 26 добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів залпової системи вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів, передає «Espreso.TV«.
«Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми з вами знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом, то чотири армії з 10, які є в РФ», — сказав Олексій Арестович.
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