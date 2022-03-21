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Євросоюз збільшить допомогу на зброю для України до 1 млрд євро, — глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЄС збільшить розмір військової допомоги Україні до 1 млрд євро

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Бербок, Євросоюз збільшить допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.

Відповідне рішення має бути ухвалено вже у сьогодні, 21 березня, на засіданні міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі.

Бербок зауважила, що інформація про терміни постачання та види озброєння не розголошуватиметься з міркувань безпеки.

«Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті», — сказала Бербок.

21 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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