Євросоюз збільшить допомогу на зброю для України до 1 млрд євро, — глава МЗС Німеччини

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Бербок, Євросоюз збільшить допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.

Відповідне рішення має бути ухвалено вже у сьогодні, 21 березня, на засіданні міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі.

Бербок зауважила, що інформація про терміни постачання та види озброєння не розголошуватиметься з міркувань безпеки.

«Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті», — сказала Бербок.