Зеленський: РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ, «Партії Шарія» і ще 9 партій на час воєнного стану

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Не треба думати мізерно, а особливо тим, кому українці дали право бути політиками. Я хочу нагадати усім діячам з будь-яких таборів, це неважливо. Воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні інтереси, партію, чи кар’єру вище за інтереси держави, нашого народу. Будь-яка активність політиків спрямована на розкол, чи колаборацію не матиме успіху, але отримає жортску відповідь», — сказав Володимир Зеленський.

До «чорного списку» потрапили одразу 11 партій.

«РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: «Опозиційна платформа – За життя»; «Партія Шарія»; «Наші»; «Опозиційний блок»; «Ліва опозиція»; «Союз лівих сил»; «Держава»; «Прогресивна соціалістична партія України»; «Соціалістична партія України»; «Соціалісти»; «Блок Володимира Сальдо», — повідомив президент України Володимир Зеленський.