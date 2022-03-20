З дитбудинку в Сумах евакуювали 71 дитину

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій», — повідомив він.

За його словами, у цих дітей з різних причин немає дітей, а більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.

«Із Сум ми евакуювали 71 дитинку. Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова!» — наголосив Дмитро Живицький.

Очільник Сумської ОВА подякував за турботливий прийом дітей і за те, що стало можливим їх вивезти подалі від війни та лікувати.