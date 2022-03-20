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Укрзалізниця з наступного тижня частково повертає платний проїзд

Пасажири з наступного тижня мають оплачувати проїзд у потягах у напрямках із заходу до центру, на схід і на південь, а також за кордон

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.

«Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть у центр, на схід і на південь. І вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон», — сказав він.

Однак агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило з посиланням на пресслужбу держкомпанії, що при цьому евакуаційні потяги та електрички залишаться безкоштовними.

20 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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