Українські захисники знищили ще один бойовий гелікоптер РФ під Запоріжжям

Українські військовослужбовці знищили черговий російський гелікоптер Ка-52. Цього разу збити техніку окупантів вдалося на Запорізькому напрямку, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, наші військові підбили ще один гелікоптер “Алігатор”. Утім йому вдалося врятуватися.

“Нашi захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота Ка-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату”, – зазначили в Генштабі.

Зазначимо, “Алігатор” – це бойовий гелікоптер російської армії, який здійснює розвідку території та вражає повітряні й наземні цілі.