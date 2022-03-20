У Рубіжному й Сєвєродонецьку росіяни обстрілами зруйнували 24 будинки за добу та вбили трьох людей

Про це завили в Луганській ОВА.

Упродовж 19 березня окупанти обстрілами пошкодили або зруйнували близько 30 об’єктів.

«І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури»,- зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Рубіжному від обстрілів загинули три людини, двоє яких — діти. Також дві людини постраждали, зокрема дитина.

«Наші рятувальники як заступили на службу 24 лютого зранку, так майже і не були вдома – до 19 потужних пожеж призвело російське вторгнення вчора на Луганщині. Врятовано сімох жителів області. Крім цього, співробітники ДСНС залишалися розбирати завали після гасіння, розвозили воду та продукти харчування населенню до бомбосховищ», — зауважив очільник Луганської ОВА.

За його словами, на Луганщині без газопостачання залишаються 23 населені пункти повністю та 7 частково — загалом близько 35 тис. абонентів. Електропостачання немає в 26 населених пунктах повністю, у 12 — частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Сергій Гайдай відзначив працівників Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальників, які, попри обстріли, кілька разів за місяць лагодили пошкоджену мережу й відновлювали теплопостачання в будинках містян.