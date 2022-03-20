РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії В Украине началась установка израильского полевого госпиталя » У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 мешканців У Маріуполі росіяни скинули бомби на школу мистецтв, де від обстрілів ховалося близько 400 людей, будівля зруйнована, кількість постраждалих уточнюють Про це заявили в Маріупольській міськраді. «Учора (19 березня, — ред.) російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців — жінки, діти та люди похилого віку», — ідеться в повідомленні. Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні мешканці. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють.