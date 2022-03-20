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У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 мешканців

У Маріуполі росіяни скинули бомби на школу мистецтв, де від обстрілів ховалося близько 400 людей, будівля зруйнована, кількість постраждалих уточнюють

Про це заявили в Маріупольській міськраді.

«Учора (19 березня, — ред.) російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців — жінки, діти та люди похилого віку», — ідеться в повідомленні.

Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні мешканці. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють.

20 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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