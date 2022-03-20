США предложили Турции передать Украине комплексы С-400

Администрация президента Байдена просит союзников, которые используют вооружения российского производства, включая С-300 и С-400, рассмотреть возможность передачи их Украине. Эти усилия являются частью разносторонних попыток администрации Джо Байдена отреагировать на призыв украинского президента Владимира Зеленского помочь защитить небо Украины.

Официальные лица США в прошлом месяце обсуждали идею отправки С-400 в Украину со своими турецкими коллегами, но никакого официального запроса сделано не было, сообщили источники Reuters. Вопрос также кратко обсуждался во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале марта.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, сказал, что инициатива Вашингтона связана с тем, что Анкара явно напугана вторжением России в Украину.

Вопрос об С-400 стал частью более широкой дискуссии между Шерман и турецкими официальными лицами о том, как Соединенные Штаты и их союзники могут помочь Украине в ее защите от агрессии России.

Турецкие власти не прокомментировали предложений США, касающихся передачи систем С-400, которые были предметом давнего спора между двумя союзниками по НАТО.

Несмотря на это, по мнению аналитиков, идея наверняка будет отвергнута Турцией по ряду причин: начиная от технических препятствий, связанных с установкой и эксплуатацией С-400 в Украине, и заканчивая политическими проблемами: такими, как ответные меры со стороны Москвы, с которым Анкара, вероятно, столкнется в таком случае.

Вашингтон неоднократно просил Анкару избавиться от российских ракет класса «земля-воздух» — с момента первой поставки в июле 2019 года. Соединенные Штаты даже ввели санкции в отношении оборонной промышленности Турции и исключили Турцию из программы эксплуатации истребителей F-35.

Анкара со своей стороны заявляла, что была вынуждена сделать выбор в пользу С-400, потому что союзники не предоставили ее аналогичное вооружение на удовлетворительных условиях.

Сегодня официальные лица США стремятся воспользоваться моментом, чтобы вернуть Анкару в орбиту Вашингтона.

«Я думаю, все знают, что комплексы С-400 были давней проблемой, и, возможно, сейчас – именно тот момент, когда мы сможем найти новый способ решения этой проблемы», — сказала Венди Шерман в интервью турецкой телекомпании Haberturk 5 марта.

По мнению аналитиков, Анкара пытается балансировать и не обидеть Москву слишком сильно, тем не менее она продала Киеву военные беспилотники и подписала соглашение о совместном производстве большего их количества, что вызвало гнев Кремля. Турция также выступает против российской политики в Сирии и Ливии и против аннексии Крыма.